関西を代表するソウルフードを「完璧な状態」で味わうため、あえて手間暇をかける独自の調理法が紹介され、その並々ならぬこだわりが注目を集めている。【実際の映像】「一番美味い」称賛集めた551の豚まんの調理法かまいたち（山内健司、濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど・・・』は、ゲストの気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティである。今回は「食のこだわりが強すぎるグルメモンス