見えてきたぞ、初Vへのルート！美人キャプテンが大舞台で熱演だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第2試合はBEAST X・東城りお（連盟）が8万点超の特大トップを獲得。第1試合で勝利した鈴木大介（連盟）と合わせてチームは同日2連勝、今シリーズの首位ターンが確定した。【映像】まさにカーニバル！東城りお、親番で跳満・満貫・跳満を“3連続一発アガリ”のシーンファイナルの開幕カードで箱ラスを引