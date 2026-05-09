アメリカのトランプ大統領は、クルーズ船での集団感染が疑われているハンタウイルスについて、「状況はコントロールされている」と述べました。アメリカトランプ大統領「状況はコントロールされている。ウイルスのことはよく分かっている」トランプ大統領は8日、集団感染が疑われているハンタウイルスについてこのように述べたうえで、「専門家が状況を見ている。感染はしにくいようだ。そうであることを望んでいる」と語りまし