女優山口智子（61）が8日放送されたTBS系「A−Studio＋」に出演。絶対断っている仕事を明かした。番組では冒頭で、山口が23歳で女優デビューし、1996年のフジテレビ系連続ドラマ「ロングバケーション」の大ヒットなどで社会現象を巻き起こし、現在、TBS系連続ドラマ、日曜劇場「GIFT」に出演しているなど活躍中であることが紹介された。山口はトーク開始早々「わー、いいっすねえ。ライブな感じが」とハイテンション。MCの藤ケ谷太