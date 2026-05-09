映画『レオン』や『ミッション：インポッシブル』などへの出演で日本でも広く知られるジャン・レノが来日。ソロパフォーマンス『らくだ』上演にあわせ、単独インタビューに応じた。『らくだ』はジャン・レノ自身の作による自叙伝的物語。取材では、『レオン』で共演したナタリー・ポートマンとの現在の関係や、そこから垣間見える「映画は友人ではない」という人生哲学、さらに感動的なラストシーンが生まれた舞台裏まで、率直に