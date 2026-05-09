毎年5月の第1月曜日に開催されるファッションの祭典「メットガラ」。完全招待制で知られるこのビッグイベントには、世界中からセレブや一流クリエイターが集結し、その年のテーマに沿った華やかなルックを披露する。“ファッション上等”とも言える奇抜な装いが飛び出すのも醍醐味のひとつだが、「Fashion is Art（アートとしてのファッション）」がドレスコードだった今年も、驚きのスタイリングが次々登場し、会場を沸かせた。