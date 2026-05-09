Travis Japanの川島如恵留が主演する舞台『惰性クラブ』より、キービジュアルが公開された。【写真】透明感あふれるTravis Japan川島如恵留の撮り下ろしカットギャラリー本作は、宮崎弁による濃密な会話劇で注目を集めてきた劇団「小松台東」を主宰する松本哲也が作・演出を担当。「なんとなく続いている関係」と「理由はないけれど集まってしまう場所」―夢を語るでもなく、かといって諦めきることもできない若者たちの“惰性