【サンリオ】ファンは、今すぐ【マクドナルド】に集合！ 2026年4月10日からスタートしている「ハッピーセット®」のおもちゃは、子どもも大人も夢中になりそうなサンリオキャラクターズのおもちゃ。5月8日からは、第3弾がスタートしており、第1弾、第2弾で登場した全おもちゃが対象になり、手に入れるチャンスです。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが実際にゲットした、おもちゃをご