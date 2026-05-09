初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日、今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙー佐山サトル５０周年記念大会ー」でレジェンド王者の黒潮ＴＯＫＹＯジャパンが関根“シュレック”秀樹と２度目の防衛戦を行うことを発表