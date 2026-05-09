◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が試合前に食し、パワーの源となっているメキシコ料理の「ケサディーヤ」が、ついに、カナダ・トロントの本拠地ロジャーズセンターに、球場フードとして登場した。敵地・ツインズ３連戦の第１試合だった４月３０日（同５月１日）に１試合２本塁打を放つと、翌第２試合に、２試合連