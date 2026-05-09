女優・音無美紀子が、自身のインスタグラムで夫で俳優の村井國夫が生け花をする様子を公開した動画へのファンの反応に感謝を記した。 【写真】せっせと花をいけるベテラン俳優の姿にほっこりセンス抜群の生け花完成 5日に更新したインスタグラムに「主人が生け花をしている動画に、たくさんの“イイネ”を頂き、コメントもたくさん頂いて、恐縮です。 ありがとうございます。」とつづった音無。反響があったのは4日に投稿