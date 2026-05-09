自閉症と知的障害のある息子が言葉を話し始めたのは、5歳の頃でした。【画像で見る】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）同じ療育（障害がある子の自立を支援する施設）に通っていたお子さんも自閉症でしたが、その子の障害は軽度で言葉がよく出ていました。私は「言葉が出ているなんて、いいなあ。うらやましいなあ」と思っていました。自閉症の子は言葉が遅れる傾向が