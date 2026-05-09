パドレスのダルビッシュ有投手（39）が8日（日本時間9日）、自身のSNSを更新し、キャッチボールを再開したことを報告した。Xに「手術から約6ヶ月、キャッチボールを始めました」とサムズアップの絵文字を添えて報告。本拠ペトコ・パークで投球する様子を収めた動画も公開した。同投手は昨年10月、右肘の靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、復帰までには12〜15か月を要すると見込まれている。今季は全休の予定で、