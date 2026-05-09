高度化するサイバー犯罪に対処するため、千葉県警が民間の研究者を期間限定で警察官として初めて採用しました。5月1日からサイバー捜査分析官となったのは、民間の研究所でIoT機器のセキュリティーについて研究してきた八代理紗さん（34）です。任期は2027年4月末までの1年間で、八代さんは「双方にプラスをもたらしたい」と意気込みを語りました。