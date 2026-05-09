見通しめっちゃいい直線で…NEXCO中日本 東京支社の公式SNSアカウントが、新湘南バイパスの藤沢IC〜茅ヶ崎JCT間で発生した乗用車単独事故の様子を公開しました。この様子を見たユーザーからは、反響が寄せられています。【写真】えっ…これが新湘南バイパスで発生の「“見通しの良い直線”の惨劇」衝撃の姿ですこの事故は2026年5月7日深夜に発生したもので、単独事故ながら車体は中央分離帯に乗り上げ大きく破壊。見分や緊急工