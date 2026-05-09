メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は、老け見えしてしまうNG眉メイク習慣4つと、ぜひ取り入れていただきたい改善テクニックをご紹介します。眉の描き方を変えるだけで、ぐっと若見えするので、ぜひやってみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら角度がつきすぎている眉自眉毛の生え方が眉山に角度がついている方は、そのまま描くと一昔前の眉に近くなり、老け見えしてしまいます。眉山に向かって角度が