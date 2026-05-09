セリアで見つけた、ちいかわグッズが可愛すぎました♡今回ご紹介するのは、イヤホンやケーブル収納に便利なミニポーチと、毎日使いたくなる癒やし系デザインのボールペンです。どちらも実用性抜群で、思わず大人買いしたくなるアイテムたち。売り切れ必至のキャラグッズなので、この機会に要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名（左から）：ちいかわ ミニメッシュポーチ 2／ちいかわ ボールペン（黒）全4種