ダイソーで見つけた『キッチン重曹クリーナー』が、想像以上に便利でした！重曹入りの不織布クリーナーで、水だけでもしっかり泡立ち、頑固な油汚れをスッキリ落としてくれる優秀アイテム。エアフライヤーや五徳掃除にも使いやすく、汚れたらそのまま捨てられるのも魅力です。毎日の"ついで掃除"にもってこいですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチン重曹クリーナー価格：￥110（税込）内容量：26枚販売ショップ