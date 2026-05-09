昭和の時代、渋谷の街を歩いていると「“東急”井の頭線の乗り場はどこですか」と聞かれたことを思い出す。1940（昭和20）年前後の一時期、帝都東京の西南を走る私鉄は東京急行電鉄（大東急）に合併され、井の頭線も「東急井ノ頭線」と名乗っていた。当時を知る人からすれば、自然な呼び方だったのかもしれない。その井の頭線は、先の大戦中に起きた”山手大空襲”により電車の80%が全焼被害を受けた。他の路線と線路がつながって