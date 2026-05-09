ワカモノリサーチは、全国の現役高校生・男女439人を対象に「好きな竹内涼真さんの出演ドラマ」に関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【5位までの全ランキング結果を見る】2位：『仮面ライダードライブ』2位は、2014〜2015年の1年間で放送されていた『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）でした。竹内涼真さんは、主人公の警視庁の刑事・泊進ノ介を演じました。幼少