人気漫画『宇宙兄弟』と、宇宙に関する教育イベントの企画や教材開発などを行う「うちゅう」（東京都墨田区）が連携したイベント「宇宙兄弟スペースMISSIONツアー2026 ムッタからの招待状 〜月への挑戦〜」が、2026年5月〜10月にかけて、全国の「三井ショッピングパーク ららぽーと」および「三井アウトレットパーク」で順次開催される。【画像】過去開催時のイベントの様子6月11日に発売される青年漫画誌「モーニング」に最終話が