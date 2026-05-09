「震災の苦しさを乗り越えたのかどうかは、自分ではわかりません。多分、死ぬまで忘れることはないので結局、今は通過点でしかないんです。だから、前向きに生きていきたいという気持ちだけです」【写真】被災地に希望を灯した千葉さんのバッティングセンターそう話す千葉清英さんは、子どものころから野球少年。高校生のときはエースとして、全国高校野球・西東京大会のベスト4に残ったこともある。卒業後に就職した酒類の卸