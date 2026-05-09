両親が長年住んでいる実家が古い一戸建ての場合、「建物にあまり価値がなければ、相続税も心配しなくてよい」と考える人もいるでしょう。しかし、相続税は建物だけでなく、土地の価値も含めて判断されます。特に都市部や駅に近い場所にある実家は、建物が古くても土地の評価額が高くなりやすい点に注意が必要です。 そこで記事では、古い一戸建ての実家が相続税にどう影響するのか、確認すべきポイントを解説します。