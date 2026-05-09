「相続の準備」と聞くと、資産が多い家庭や特別な事情がある家庭の話だと思う人もいるでしょう。実際に、親へ相続の話を切り出すのは気が重く、何から確認すればよいのか分からないものです。 では、いわゆる“普通の家”では、本当に何もしなくても問題ないのでしょうか。本記事では、身近な家庭で見落としやすい相続準備のポイントを見ていきます。 普通の家庭でも相続の確認が必要な理由 相続の準備は、資産が