父が亡くなったあと、遺品整理や預金の確認を進めるなかで、母が別にお金を持っていたことが分かる場合があります。このへそくりのようなお金は、家族の間では深く考えずに保管されがちですが、相続税の申告では誰の財産として扱うべきかが問題になりやすいものです。 そこで本記事では、母名義のへそくりと相続税の考え方について解説します。 母名義のへそくりでも父の相続財産になることがある 相続税では、亡