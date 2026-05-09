俳優の勝村政信が９日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。ＭＣを務める俳優の松下奈緒と藤木直人は、勝村と２０１１年にフジテレビ系ドラマ「ＣＯＮＴＲＯＬ〜犯罪心理捜査〜」で共演した。藤木は、勝村が登場すると松下と並んだ姿に「この３ショット」と明かし、勝村が「懐かしい」と伝えると「ＣＯＮＴＲＯＬというドラマで１５年前ですけど３人ご