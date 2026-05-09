「news zero」の金曜特集、誰かの1日を見つめる「365分の1」です。今回は、中道改革連合の小川淳也代表です。政党支持率3パーセントと苦境に立たされるなか、中道・リベラル勢力が集まるスペインの国際会議に出席。日本の代表として何を訴えたのか、小川代表の1日を追いました。■中道・リベラル勢力が集結する国際会議に出席高市総理が率いる自民党が、衆議院選挙で歴史的大勝。中道改革連合は“高市旋風”のあおりで大幅に議席を