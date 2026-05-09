一見ユニークなスイングの見た目とは裏腹に、優勝のほかトップ10フィニッシュは11回。抜群の安定感を誇る金子駆大のスイングを徹底解説する。 アドレス～テークバック アドレス（左）、テークバック（右） 【Point】バックスイングで右足の上に体重が移動する（写真右） 左足のツマ先を少しターゲット方向に向けることで体を回しやすくしています。右手のグリップがややウィ&#