ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船で死亡した夫婦が、アルゼンチン南部で感染した可能性があるとする一部報道について、現地の保健当局がこれを否定しました。ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」では、これまでに最初に発症したオランダ人夫婦とドイツ人女性のあわせて3人の死亡が確認されています。AP通信はオランダ人夫婦が乗船前、アルゼンチン南部のウシュアイアのごみ埋立地で、