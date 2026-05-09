21人が死傷した福島県の磐越自動車道の事故で逮捕された男は、事故の2カ月前から立て続けに事故を起こしていたことが新たに分かりました。過失運転致死傷の容疑で逮捕された若山哲夫容疑者（68）は6日、郡山市の磐越道でマイクロバスを運転し、ガードレールなどに衝突。乗っていた新潟県の高校生・稲垣尋斗さん（17）を死亡させ、17人の高校生にけがをさせた疑いが持たれています。関係者によりますと、若山容疑者はこの事故の5日