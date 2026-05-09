「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）広島の先発・森下暢仁投手が５回３失点で降板した。細心の注意を払っていながらも相手に上回られてしまった。中８日で先発した森下は５回８安打３失点。流れを呼び込む投球はできず、リーグワーストタイの４敗目を喫した。試合後、悔しさを押し殺しながら投球を振り返った。「初回から流れを相手に渡してしまったところと、点を取られちゃいけないところで取られてしまっ