NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月11日放送の第31話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが厄介な患者たちと出会う。 参考：『風、薫る』生田絵梨花の涙と笑顔が多江の“リアル”にバーンズ先生“地獄耳の天狗”のオチも 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんたち看護学生が、いよいよ病院での実習へ