政府と厚労省が「医療費の自己負担上限額を今後も引き上げ続ける」という明確な意志を示す中、私たちは自分の健康をどう守ればいいのか。高額療養費制度の〈見直し〉案の成立は、政府が「世界に冠たる」と自画自賛する国民皆保険制度の存在意義を揺さぶってさえいる。東京大学の五十嵐特任准教授が指摘する医療制度の「本当の問題」とは。 【表】日本の保険制度は本当に世界に冠たるものなのか…欧州各国の保険制度一覧