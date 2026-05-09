＜ワンフライト・マートルビーチ・クラシック 2日目◇8日◇デューンズゴルフ＆ビーチクラブ（サウスカロライナ州）◇7347ヤード・パー71＞日本勢3人が出場する米国男子ツアーの“裏大会”は第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?初日に2位タイの好発進を決めた中島啓太は、1バーディ・2ボギーの「72」とスコアを落とし、トータル5アンダーの15位タイに後退した。一方、金谷拓実は5バー