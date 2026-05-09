＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞プロ2年目の荒木優奈が、今季メジャー初戦で好位置をキープし、決勝ラウンドへ進出した。2日間を終えてアンダーパーで回っている選手がわずか8人という難セッティングのなか、トータル3アンダーの2位タイにつけている。【写真】大き目サイズで低スピンモデルこれが荒木が選んだ新ドライバー2位で迎えたこの