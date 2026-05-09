＜トゥルーイスト選手権2日目◇8日◇クエイルホロークラブ（ノースカロライナ州）◇7583ヤード・パー71＞シグネチャーイベント（昇格大会）の第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?悪天候のため夕方に中断された第1ラウンドの残りが行われ、現地時間午前11時6分に完了。マシュー・マッカーティ（米国）が8アンダーで首位。1打差の2位にイム・ソンジェ（韓国）が続いた。日本勢は、松