俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこが8日、自身のXを更新し、『ポケモン』ピカチュウがデザインされた野球ユニフォーム姿の自撮り写真を投稿した。【写真】ピカチュウ顔デカイ！『ポケモン』野球ユニ姿の桃月なしこ自身のXでは写真とともに「＃ポケモンベースボールフェスタ」と投稿。野球観戦を楽しむ姿を見ることができる。これにファンは「ピカチュウユニかわいい」「ピカチュウユニホームかわいいし、似合って