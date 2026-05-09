タレントの藤本美貴（41）が7日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「幸せすぎる」「優しい旦那様」庄司智春手作りの“和食ランチ”藤本は「午前中用事があって出かけてた私。これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた 最高 そして美味しい」とコメントし、庄司が用意してくれたという“手作りランチ”の写真を投稿した。 食卓