日本とハワイで2拠点生活を送るタレントの薬丸裕英（60）が、9日までに自身のブログを更新。ハワイの自宅で元アイドル歌手の妻・石川秀美さんの手料理を楽しむオフショットを公開した。【写真】「朝から海と肉」妻・石川秀美さんが作った“ボリューム満点”のモーニングステーキプレート薬丸は、1日のブログでハワイに戻ったことを報告。ハワイの家は美しい海や空が望めるオーシャンビューで、滞在中はサンドイッチをテイクア