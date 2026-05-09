発達が気になる子の小学校入学準備「放課後は学童？自宅？どう過ごす？」 保育園に通っていたら、小学校に入学後は学童に通う子どもも多いと思います。学童に通うことが決まったら、３月末まで通常通り保育園に通い、４月１日から学童に通う場合が多いでしょう。 学童では、宿題をする時間、外遊びや部屋での遊びの時間、おやつの時間、帰りの会などがあります。長期休みには朝から夕方までの長い時間を過ごします。