来週の主な予定ベッセント米財務長官来日、米CPIと日銀主な意見米中首脳会談 ・米財務長官来日高市首相と片山財務相、植田日銀総裁と円安議論 ・日銀4月主な意見物価見通し大幅引き上げ、3名が据え置きに反対 ・米CPIガソリン高騰で前年比4%近くまで上昇か、目標の2倍に相当 ・米中首脳会談トランプ氏は中国訪問前にイラン合意を強く望むが… 9日（土） 中国貿易収支（4月） エスクリバ・スペイン中銀総裁