４日からの週は、ドル円相場が介入動向と押し目買いの綱引きで神経質な動きを強いられる一方、地政学リスクの緩和期待が原油安・ドル安を誘発し、それが株式市場の高値更新を強力に後押しする盛りだくさんの週だった。日本の連休中は中東情勢の急転と為替介入への警戒が重なり、複数の市場が連鎖的に揺さぶられた。ドル円は157円台に乗せるたびに当局の介入とみられる大規模な円買いが入り一時155円台まで急落したが、日米金利差