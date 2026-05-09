「よりわかりやすくなる」への疑問政府は4月7日、学校教育法などの関連法案を閣議決定したが、気になるのは、デジタル教科書を正式な教科書としてあつかう、としている点である。つまり、デジタル教科書を紙の教科書と同様に、検定や無償配布の対象とし、法案が成立すれば2030年度から順次導入するという。具体的には、「紙のみ」「紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド」「完全デジタル」の3つの形態から、各地の教育委員会