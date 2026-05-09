©ABCテレビ “交際0日婚”だったナインティナイン・岡村隆史が、まだまだ新婚の芸人夫婦が味わった“秘密の交際期間”に興味津々。「バレてないときとかたまらんかったやろ？」と前のめりで食いついて……。 【TVer】総勢500人のナニワ夫婦を調査！ 夫と妻それぞれから見た「聞いてたんとちゃうやん！」ランキングBEST3は？ 吉本新喜劇きっての“おしどり過ぎる”夫婦である、千葉公平＆鮫島幸恵夫婦。千葉は2020年