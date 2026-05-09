恋人が欲しい現役市議会議員のいずみがしんじを延長戦のドライブデートに誘い出し、車中ではタメ口で距離を縮めながら、しんじへの素直な好意をアピールした。【映像】美脚スラリな女性市議会議員と石丸伸二のドライブデート（実際の映像）5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・