◇プロ野球セ・リーグ中日9ー2巨人（5月8日、バンテリンドーム）2-9で大敗した巨人。これで直近10試合で3勝7敗と貯金がなくなりました。試合後、キャプテンの岸田行倫選手が選手だけでのミーティングを開催。実はゴールデンウイークの9連戦後にミーティングを招集することも考えていたそうですが、タイミングが合わず、この日、敗戦したことを受けて、開催を決行したといいます。「この前のドームの試合終わった時にちょっと雰囲