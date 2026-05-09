トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年5月8日から14日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。期間限定価格のアイテムの中から、注目商品を3つピックアップして紹介します。「見た目がスッキリします」UVカットフルジップパーカ有害な紫外線を90％以上カットするUVカット機能付きのパーカです。薄手でさらっとした肌ざわりの素材を使用。接触冷感機能付きなので、暑い季節に