胃がん検診には、胃カメラやバリウム検査などの方法がありますが、初めて受ける人はどれを選択したらいいのか迷うかもしれません。胃がん検診を受ける際の注意点について「渕上医院」の渕上先生に解説していただきました。 監修医師：渕上 彰（渕上医院） 埼玉医科大学卒業。埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科入局。その後、大学病院にて、通常の検査及び早期がん治療を含めて年間500件ほど内視鏡検査実施の経験。早期の