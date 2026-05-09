2009年に世を騒がせた、偽の障害者団体による障害者郵便制度悪用事件＝通称「郵便不正事件」を覚えているだろうか。厚生労働省の障害保健福祉部企画課長だった村木厚子氏はまったくの無実であったにもかかわらず、これに加担したとして逮捕・起訴された。どのようにして冤罪（えんざい）は生まれるのか？“黒幕”たる検察の驚くべき手口を、村木氏が自らの経験を元に明かす。※本稿は、全国社会福祉協議会会長の村木厚子『おどろき