― ダウは12ドル高と反発、堅調な米雇用統計を好感、ハイテク株上昇でナスダックとS&Pは最高値 ― ＮＹダウ 49609.16 ( +12.19 ) Ｓ＆Ｐ500 7398.93 ( +61.82 ) ＮＡＳＤＡＱ 26247.08 ( +440.88 ) 米10年債利回り4.355 ( -0.029 ) ＮＹ(WTI)原油 95.42 ( +0.61 ) ＮＹ金 4730.7 ( +19.8 ) ＶＩＸ指数17.19 ( +0.11 ) シカゴ日経225先物 (円建て)63665 (